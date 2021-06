Weekend con l'afa: un'ondata di caldo africano incombe anche sulle Marche

Arriva il caldo africano e resterà in Italia a lungo. Ci aspettando giorni sempre più caldi e sopratutto afosi. "L’estate ora farà sul serio" spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. "Grazie all’anticiclone afro-mediterraneo che nei prossimi giorni favorirà condizioni in prevalenza soleggiate su gran parte d’Italia". Che tempo farà dunque? Il caldo sarà in progressiva intensificazione giorno dopo giorno, e con esso anche l’afa. Il caldo di questi primi giorni della settimana sarà nulla in confronto a quello che ci aspetta: l’apice dell'ondata di calore è atteso nel weekend, in particolare domenica, dove ad Ancona le temperature potrebbero toccare i 36 gradi. E ancora più intenso sarà il calore percepito per colpa dell'afa.

Attenzione agli improvvisi temporali di calore

Il tempo tuttavia non sarà sempre del tutto stabile e non mancheranno infatti locali rovesci e temporali di calore che potranno scoppiare all’improvviso soprattutto su Alpi e Appennino, in particolare durante le ore pomeridiane, occasionalmente anche su Prealpi e fascia pedemontana. Qualche acquazzone o temporale potrà sconfinare anche alle vicine aree di pianura e in generale su regioni come Piemonte, Umbria e Toscana interna. I fenomeni risulteranno in genere localizzati e di breve durate, ma talora intensi a causa dell’accumulo di calore e umidità.