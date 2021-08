Addio al caldo? Dalla Scandinavia arriva il freddo che mette in crisi l'estate

Dopo settimane di caldo, anche infernale, su tutta Italia, soprattutto al Centro e Sud Italia, arriva una pausa dall’estate con rovesci e temporali che, dal Nord, già oggi arriveranno verso il Centro. Poi arriveranno altri nel corso dei prossimi giorni.

Secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare. Già oggi al Nord ci sarà instabilità per l'intera giornata sull'arco alpino occidentale, associata a prevalenti fenomeni temporaleschi. Al Centro e in Sardegna sarà molto nuvoloso, come anche lungo le coste della Toscana meridionale, del Lazio e lungo il versante adriatico con isolati rovesci temporaleschi fino al mattino. Ci sarà sicuramente pioggia anche su Marche, Lazio e Umbria. Diversa la situazione al Sud: su Molise e Puglia garganica aumento della nuvolosità associata ad isolati rovesci temporaleschi. Altrove sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei e locali addensamenti a ridosso dei rilievi.

Un cambiamento che potrà durare fino a mercoledì, con giovedì che vedrà solo qualche residuo fenomeno all'estremo Sud. Il tutto sarà accompagnato da un calo termico che potrà vedere anche qualche valore massimo sotto media.