Temporali (e grandine), torna il maltempo nelle Marche: le previsioni per il weekend

Dopo l'anticiclone Caronte, che ha portato il grande caldo, arriva Circe nel fine settimana sull'Italia, con cui si prospettano secondo i meteorologi temperature simil-autunnali. A prevederlo è 3BMeteo che per il secondo weekend di agosto conferma l'arrivo di nuvolosità e fenomeni intensi a sfondo temporalesco. Da domani 3 agosto, le regioni settentrionali e gran parte della Penisola registreranno due fronti principali, uno collegato a un vortice atlantico, l'altro collegato a un vortice che si formerà proprio sull'Italia e transiterà dal Mar Ligure al medio alto Adriatico. Il nord Italia potrà avere fenomeni intensi a prevalente sfondo temporalesco e localmente associati a grandinate e colpi di vento. Temporali e possibili grandinate nelle Marche dove i peggioramenti sono previsti dalla giornata di venerdì e per gran parte del sabato. Domenica invece dovrebbe tornare il bel tempo.

Meteo nazionale

"L'estate subirà invece una prima crisi tra il 3 e il 5 agosto" - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - "una intensa perturbazione di stampo prettamente autunnale interesserà infatti l'Europa portando pioggia, venti forti e tracollo termico. La sua coda però raggiungerà anche l'Italia portando ulteriori temporali al Nord giovedì 3 agosto, in successiva estensione anche al Centrosud tra venerdì 4 e sabato 5 agosto", spiega l'esperto. La perturbazione sarà accompagnata e seguita da aria decisamente più fresca, con temperature in calo anche di oltre 8-10°C su gran parte del Mediterraneo centrale entro il weekend. "Proprio questi marcati contrasti termici con l’aria calda e umida preesistente - precisa Ferrara - potranno creare i presupposti per fenomeni localmente violenti accompagnati da grandine grossa, nubifragi e colpi di vento non solo al Nord ma questa volta anche al Centrosud". La giornata più critica sarà proprio venerdì 4 agosto, quando si prevedono diffuse condizioni di instabilità con rovesci e temporali possibili su tutti i settori e localmente di forte intensità con colpi di vento e grandine.