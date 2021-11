Torna il maltempo in tutto il territorio, nel weekend piogge e temporali: le previsioni

Pieno autunno sullo Stivale. Nel corso del fine settimana un nuovo vortice mediterraneo provocherà un peggioramento del tempo soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it comunica che il vortice ciclonico Poppea nei prossimi giorni continuerà a condizionare il tempo atmosferico sul bacino del Mediterraneo, facendo sentire i suoi effetti su molte regioni italiane. Il maltempo interesserà anche il nostro territorio, con precipitazioni e forte vento in tutta la provincia.

Meteo: previsioni per il weekend 6-7 novembre 2021

Le previsioni del weekend secondo gli esperti di 3bmeteo:

SABATO 6 NOVEMBRE: Sarà una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità in Sardegna, con piogge e rovesci anche intensi nel corso della giornata, la regione più vicina al vortice depressionario. Pogge e rovesci interesseranno inoltre buona parte del Centro-Sud peninsulare, risalendo da sud verso nord. Attese piogge più frequenti inizialmente su basso Lazio, Campania, Lucania, medio-alta Puglia, Molise e Abruzzo, al mattino anche sull'ovest della Sicilia. Nel corso della giornata le piogge tenderanno ad attenuarsi sulle regioni meridionali e a concentrarsi su alto Lazio, Marche, Abruzzo, interne campane, Molise e alta Puglia, fino a raggiungere, Marche, Toscana, Umbria ed anche la Romagna. Andrà meglio sul resto del Nord, più protetto dal ponte anticiclonico sull'Europa centrale, salvo qualche debole pioggia al mattino sull'Emilia. Ventilazione tesa da nordest, senza grandi variazioni.

DOMENICA 7 NOVEMBRE: La rotazione antioraria del sistema frontale intorno al centro depressionario posizionato probabilmente tra Sardegna e Baleari dovrebbe far trasferire le condizioni instabili più a nord, verso parte del Settentrione, con nubi sulla Val Padana meridionale e qualche pioggia in arrivo su Emilia e Liguria, mentre rimarrà più soleggiato tra Alpi e alta Val Padana. Al Centro addensamenti e qualche pioggia su Toscana, alto Lazio e Sardegna, anche temporalesco sulle coste peninsulari, nuvolosità più sterile sul resto delle regioni centrali. Meglio sul resto del Centro e al Sud con schiarite anche ampie. Temperature in aumento al Centro-Sud, venti tesi da sud-sudest, da nordest sul Ligure.