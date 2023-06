Panatta, inaugurata la mensa aziendale

Nella sede di Panatta, in questi giorni, è entrata ufficialmente in funzione la mensa aziendale: un’area di 425 m2, realizzata con un investimento di oltre 300.000 euro. Si tratta di un’area climatizzata, luminosa, senza barriere architettoniche, completa di spazio relax e tv, che diventa anche un luogo di condivisione ed aggregazione per tutto il personale.

Tutti i dipendenti potranno fare un pranzo completo a soli 3 euro, con ampia scelta fra quattro primi, quattro secondi, due contorni, frutta e dolce. Disponibili anche menù vegetariani e vegani. Possibilità del take-away.

“Con l’apertura della mensa – ha detto Angela Tosti Panatta, Presidente di Panatta srl – si aggiunge un altro importante tassello del nostro concetto di welfare e di benessere a 360°. Un ambiente lavorativo felice incide sulla vita del dipendente, sulle relazioni nel team di lavoro e sull’esito dei risultati aziendali. La psicologia del lavoro e del benessere nelle organizzazioni ha dimostrato che essere in un ambiente lavorativo sereno porta le persone ad avere maggiore motivazione e a essere più concentrati sugli obiettivi lavorativi”. Partner di Panatta nella realizzazione e gestione della mensa aziendale è Camst group.

“Il momento della pausa pranzo è uno degli elementi principali quando si parla di welfare e benessere dei dipendenti - dichiara il sales manager di Camst group Luca Corsino - Lavorare al fianco di una grande realtà come Panatta per la realizzazione della nuova mensa aziendale è stato per noi motivo di grande orgoglio. Il menù pensato insieme ai nostri nutrizionisti garantirà un'ampia possibilità di scelta con un'attenzione particolare al valore nutrizionale dei piatti e alle varie esigenze alimentari dei dipendenti”.