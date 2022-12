Anima del Pci, la politica fin da ragazzo: è morto Luigi Marinelli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

ANCONA - Politica anconetana in lutto per la morte di Luigi Marinelli, scomparso ieri a 87 anni. Da sempre impegnato in politica, ha iniziato la sua attività militando giovanissimo nell'allora Partito Comunista Italiano, ricoprendo negli anni numerose cariche pubbliche tra cui quella di consigliere del PCI nell'Amministrazione Comunale di Ancona, capogruppo del PCI provinciale, Presidente della Lega delle cooperative di Ancona, presidente dell'Ente Fiera di Ancona e del Collegio Sindacale dell'Azienda Municipalizzata Servizi di Ancona.

Oltre all'impegno civico, ha svolto la sua attività lavorativa per circa trenta anni come dirigente nella Lega delle Cooperative di Ancona. Viene ricordato da chi lo conosceva bene per il suo forte spirto critico e da una sagace dialettica. Un impegno che ha contribuito alla vita locale del partito, in particolare durante gli anni '70 e '80. Il funerale si terrà' il 21 dicembre alle 10.30, presso la Chiesa Parrocchiale della SS. Madre di Dio di Torrette di Ancona.