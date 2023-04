il marchigiano Daniele Bartocci eletto professionista dell'anno nella food communication

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Successo a Piazza Affari per il giovane marchigiano Daniele Bartocci. Si è tenuta nella serata di giovedì 6 aprile, a Palazzo Mezzanotte - sede di Borsa Italiana (Piazza Affari – Milano) - la 13^ edizione dell’Innovation&Leadership Awards Le Fonti 2023. Il prestigioso riconoscimento ha visto salire sul palco a ritirare il premio importanti player, i professionisti e le imprese che nell’ultimo anno si sono distinti per elevati livelli di eccellenza. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi, Head of Channel e Valentina Buzzi, anchor di Le Fonti TV. Si tratta dell’emittente punto di riferimento del panorama dell’informazione finanziaria, economica che vanta una community di oltre 10,5 milioni di persone in oltre 125 paesi. Grande soddisfazione per il laureato Univpm. La serata si è aperta con il Ceo Summit dal titolo “There is no future without past: storie di successo per riscrivere il futuro” che ha visto partecipare vari manager del nostro paese. A esso è seguita la premiazione. Questa si è aperta con l’assegnazione del premio Professionista dell’Anno Food Business, Communication & Journalism a Daniele Bartocci. Il giornalista nativo di Jesi, abitante di Loreto, e pluripremiato professionista del mondo food è attualmente giornalista e giudice del programma tv King of Pizza 2023, oltre che occuparsi di Sviluppo Nuovi Mercati nel settore agroalimentare. Bartocci è già vincitore del Food&Travel Awards 2022 (premio giornalista dell’anno) e Top10 Bar Awards 2022 (migliori professionisti italiani food and beverage). La scorsa edizione dei Le Fonti si era svolta a Dubai. Nell’occasione erano state premiate alcune delle migliori realtà internazionali con oltre 6 trilioni di dollari di fatturato complessivo. A decretare i vincitori a Piazza Affari, col centro studi, membri di redazione e Comitato Scientifico di elevato profilo. Tra essi Alberto Banfi, Docente di Economia degli intermediari finanziari all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ruggero Bertelli, Professore associato di Economia degli intermediari finanziari all’Università di Siena. Antonio Corda, Direttore affari legali di Vodafone Italia. Claudio Criscuolo, Group General Counsel di Cementir Holding. Roberto Giancarlo Daverio, Segretario Generale di ACMI (Associazione Credit Manager Italia). Salvatore Lo Giudice, Direttore affari legali e societari di INWIT. Stefano Longhini, Direttore Gestione Enti Collettivi, Protezione Diritto d’Autore e Contenzioso in Mediaset. E poi Diego Manzetti, Head of Legal di AIG EMEA; Germana Martano, Direttore Generale di ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari). Fabrizio Masinelli, Presidente di AITI (Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa). Alberto Mattiello, Docente di Marketing all’Università Bocconi di Milano; Mario Noera, Docente di Finanza all’Università Bocconi di Milano. Elisabetta Pagnini, Group General Counsel di Intesa Sanpaolo. Bepi Pezzulli, Direttore esecutivo di Italia Atlantica. Umberto Simonelli, Chief Legal & Corporate Affairs Officer di Brembo.