Buoni viaggio per categorie più deboli: cosa sono e come fare domanda

Sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico eseguito con servizio taxi o noleggio con conducente, facilitare l’accesso al trasporto pubblico non di linea da parte di persone in difficoltà e favorire un’efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico: sono queste le motivazioni alla base della decisione assunta dalla Giunta comunale di erogare buoni viaggio in favore di alcune categorie più deboli per poter utilizzare il trasporto pubblico privato, taxi e NCC, anche ad Ancona. La Giunta ha dato incarico alla società M&P Mobilità e Parcheggi di predisporre i buoni viaggio e attuare tutta una attività di informazione ed erogazione nei confronti dell’utenza.

I beneficiari

I beneficiari sono le persone fisiche residenti nel Comune di Ancona rientranti in una delle seguenti categorie:

Persone a cui è riconosciuta la Legge 104 e/o con invalidità civile per almeno il 74%;

Nuclei familiari con minori e con valore Isee del nucleo familiare inferiore a €. 16.000,00;

Persone che necessitano di visite/cure/assistenza, presso strutture sanitarie pubbliche o private anche se accompagnate e fuori comune, compreso ritorno a casa;

Persone inserite nei percorsi di immunizzazione anti covid, per il raggiungimento dei rispettivi punti di vaccinazione/tampone, anche se accompagnate;

Persone con più di 70 anni;

Donne in stato di gravidanza.

La domanda

Dovrà essere presentata una apposita domanda per l’erogazione dei buoni viaggio (scaricabile sul sito del Comune di Ancona), dichiarando il possesso di almeno uno dei requisiti previsti; i buoni potranno essere utilizzati esclusivamente nei confronti di titolari di licenza taxi o noleggio NCC (noleggio con conducente) rilasciata dal Comune di Ancona; i buoni viaggio, da utilizzarsi per spostamenti tramite servizio taxi o servizi di NCC, avranno tagli da €. 10,00 cadauno per un numero massimo di 2 (pari a 20 euro) per ogni corsa e non potranno coprire più del 50% della spesa della corsa stessa.

Salvo il caso di erogazione per visite mediche, tamponi o vaccinazioni, per il quali il beneficiario potrà ottenere al massimo 4 buoni, 2 per il viaggio di andata e due per il viaggio di ritorno, per ogni domanda potranno essere consegnati non più di 30 buoni pari ad un valore di €.300,00; in ciascun mese non potranno essere erogati, allo stesso beneficiario, buoni per un valore superiore ad euro 300,00.

Informazioni

Per informazioni e supporto alla compilazione della domanda e? possibile contattare gli uffici di M&P Mobilita? e Parcheggi Spa al seguente recapito telefonico 071 2802765 e/o indirizzo e-mail: office@anconaparcheggi.it. Gli uffici saranno aperti tutti i giorni, dal lunedi? al sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13.00 ed il martedi? ed il giovedi? anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

Sara? possibile presentare domanda fino all’esaurimento dei buoni disponibili, comunque non oltre le ore 12:00 del 20/12/2021 (in caso di presentazione della domanda con modalita? diverse dalla consegna brevi manu, oltre il 15/12/2021 non si garantisce l’erogazione dei buoni). In occasione delle ferie estive, non verranno distribuiti buoni viaggio dal 9 al 21 Agosto 2021 compresi.