Click e arriva il bus per la scuola: come prenotare la propria corsa

Il Comune di Ancona, in collaborazione con Conerobus e con le società Pluservice e MyCicero, conferma dal 25 gennaio il servizio sperimentale 6Smart, un innovativo sistema di trasporto bus dedicato agli studenti delle scuole medie Donatello e degli Istituti Superiori Mannucci, Rinaldini e Savoia-Benincasa.

Si tratta di linee di autobus speciali a prenotazione che, sommandosi al normale servizio di linea già potenziato, permetteranno agli studenti di viaggiare in comodità e sicurezza, garantendo in anticipo il posto a bordo prima di arrivare alla fermata indicata, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Le linee sono progettate tenendo conto delle informazioni inserite dagli studenti, provengono da diverse zone della città e convergono tutte sulle scuole interessate dalla sperimentazione; il sistema, tra i primi in Italia, ha una natura sperimentale e se otterrà i risultati sperati, potrà essere esteso anche alle altre scuole ed ai pendolari che si muovono per motivi di lavoro.

Come funziona il servizio