Mensa scolastica: iscrizione, tariffe e agevolazioni. Come funziona a Jesi

JESI - Possono usufruire dei servizi scolastici gli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia (materne) e primarie. Il servizio di refezione scolastica è stato affidato alla società JesiServizi Srl.

Presentazione della domanda

Dall'anno scolastico 2022-2023 l’iscrizione al servizio di refezione scolastica avverrà, esclusivamente, attraverso il portale https://jesisportello.cittadigitale.org. Il Comune ricorda che, per la necessità di tutelare la salute degli alunni, la fruizione dei pasti sarà consentita solo agli alunni regolarmente iscritti.

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 31 Agosto 2022.

ISEE

Per i bambini iscritti alla scuola dell'infanzia o primarie con mensa è necessario presentare la dichiarazione ISEE compilata presso i CAF convenzionati, al fine dell'attribuzione della tariffa da corrispondere. Chi non allegherà alla domanda la dichiarazione ISEE dovrà corrispondere la quota intera. I residenti fuori Jesi, in assenza di specifica convenzione con i propri comuni, dovranno corrispondere la tariffa intera.

Per il servizio della sola colazione la tariffa mensile è unica e fissa (non serve la dichiarazione ISEE).

Per chiarimenti riguardanti la dichiarazione ISEE consultare il sito dell'INPS https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx

Qualsiasi variazione dei dati dichiarati dovrà essere comunicata per iscritto alla Jesiservizi.

Agevolazioni tariffarie

Nel caso in cui il nucleo familiare abbia 2 o più figli che usufruiscono contemporaneamente del servizio di refezione scolastica, si applicherà la riduzione della retta mensile del 10% per ogni figlio successivo al primo.

Eccezioni al pagamento

Esonero dal pagamento del servizio refezione scolastica: per l'esenzione il limite di reddito è innalzato a 6.000,00 euro previa ISEE aggiornato.