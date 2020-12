Borse di studio, come e quando riscuotere il sussidio ad Ancona

Il Comune di Ancona informa che sono disponibili i fondi del Ministero dell’Istruzione per il contributo relativo alle Borse di Studio per l'anno scolastico 2019/2020. Coloro che hanno presentato regolare domanda nel mese di maggio 2020 e sono rientrati in graduatoria posso recarsi presso qualsiasi ufficio postale richiedendo all’operatore di sportello di incassare un “Bonifico domiciliato” erogato dal Ministero dell’Istruzione. Il termine per effettuare la riscossione è stato fissato fino al giorno 31 gennaio 2021.

Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore che esercita la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci, si rechi in Ufficio Postale munito: