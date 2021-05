Asili nido comunali: tutte le informazioni per l'iscrizione

L’Assessorato alle Politiche Educative rende noto che da lunedì 17 maggio ore 12:00 fino a lunedì 7 giugno 2021 alle ore 23:59 sono aperte le iscrizioni ai Nidi d'Infanzia comunali, alla sezione Primavera “L’isola di Elinor” e al “Tempo per le famiglie”. I posti complessivi nei Nidi d'Infanzia sono 506, nella sezione Primavera sono 20. I posti disponibili indicativi per le nuove iscrizioni anno educativo 2021-2022 sono complessivamente 302.«Confidiamo in una prossima ripresa regolare dell’attività dei nostri nidi – afferma l’assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini -. Noi siamo pronti per offrire il meglio dei nostri servizi a tutti i bambini». L'Amministrazione comunale si riserva di modificare il numero dei posti disponibili in base ad esigenze che dovessero emergere successivamente. La domanda d’iscrizione in formato elettronico può essere presentata dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale del/della bambino/a con le modalità descritte nella pagina dedicata Iscrizione all'Asilo Nido e alla sezione primavera anno educativo 2021-2022.

Iscrizione

La procedura di iscrizione è unificata per tutti i Nidi d'Infanzia comunali. Le preferenze per le diverse strutture possono essere espresse sul modulo di iscrizione. Il Servizio Nido d'Infanzia è un servizio socio-educativo pubblico rivolto ai bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni (l’età va riferita alla data del 1° settembre 2021 per le domande presentate nel mese di maggio 2021) ed è riservato prioritariamente ai bambini residenti nel Comune di Ancona al momento della presentazione della domanda di iscrizione. L’ammissione dei bambini non residenti avviene in via subordinata, ovvero in presenza di posti disponibili ad intervenuto soddisfacimento delle domande dei residenti e secondo la rispettiva collocazione in graduatoria.

Requisiti

Il requisito della residenza nel Comune di Ancona deve essere posseduto dalla famiglia durante l’intero arco di permanenza del bambino presso il Nido d’Infanzia per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste in base all’ISEE. Possono presentare la domanda anche i genitori dei bambini che presumibilmente nasceranno entro il mese di giugno 2021. In tal caso la domanda dovrà essere corredata dall’attestazione dello stato di gravidanza riportante la data presunta del parto. Per la Sezione Primavera l’accesso è consentito ai bambini che compiono 24 mesi di età entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021.

Open Day

Le misure di contenimento del COVID-19 non prevedono la possibilità di organizzare le visite delle famiglie alle sedi dei Servizi educativi 0/3 comunali (Open day). Per maggiori informazioni sui nidi comunali consultare la pagina Open Day virtuale dove è possibile vedere dei video in cui sono presentati i servizi offerti, le modalità organizzative e i progetti educativi. Ogni Nido d'infanzia dispone di spazi adeguati, una stanza per la nanna, delle ampie classi e dei giardini completi di giochi da esterno per i momenti all’aria aperta. Insomma un ambiente a cui affidare i propri figli con la massima serenità e sicurezza. Sulla base delle domande pervenute, verrà formulata una graduatoria provvisoria secondo i criteri fissati dal vigente Regolamento degli Asili Nido che determinano i punteggi. La pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva sarà effettuata esclusivamente all'albo pretorio on-line per consentire di verificare la correttezza del punteggio attribuito come previsto dal vigente Regolamento Nidi di Infanzia comunali (Delibera Consiglio Comunale n. 23 del 16/03/2015). Gli elenchi potranno essere consultati sulla base del numero identificativo attribuito alla domanda al momento della presentazione e comunicato per e-mail al richiedente a cura della Segreteria Asili Nido. Gli elenchi relativi alle graduatorie dei Nidi d'Infanzia comunali sono ordinati per punteggio e sulla base delle preferenze espresse per le diverse strutture comunali.

Obbligo vaccinale

L’ammissione dei bambini ai Servizi Prima Infanzia è subordinata all’assolvimento dell’obbligo vaccinale. Ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 119/2017, il rispetto degli adempimenti vaccinali sarà accertato direttamente tra l’Amministrazione comunale e l’Azienda Sanitaria Locale competente. L'ufficio di segreteria si riserva di esaminare gli allegati alla domanda di iscrizione, di accoglierli e/o di richiedere la presentazione dei documenti in originale, o di richiederne l'integrazione. Tutti i requisiti dichiarati per l'attribuzione del punteggio devono essere posseduti entro la data di scadenza indicata per la presentazione della domanda (07/06/2021 ore 23:59).I Nidi d'Infanzia sono soggetti al pagamento di una retta di frequenza commisurata all'orario di fruizione del servizio ed alla dichiarazione I.S.E.E. della famiglia. I dettagli delle relative rette sono disponibili nella pagina dedicata Rette Nido d'Infanzia e sezione Primavera.

Informazioni

www.comune.ancona.gov.it sezione Asili Nido e Centri Infanzia.

Ci si può rivolgere telefonicamente anche alla Segreteria dei Nidi d'Infanzia:

tel. 071222.2118 – 2132 – 2147 e-mail asilinido@comune.ancona.it

Pedagogista tel. 071222.5131 e-mail lisa.bacchia@comune.ancona.it

Orari dell’Ufficio Segreteria Asili Nido:

Lunedì – Mercoledì – Venerdì: 9:00–13:00

Martedì pomeriggio: 15:00–17:00

Giovedì orario continuato: 10:00–16:00.