Libri di testo gratis, come averli gratis: requisiti e modalità di richiesta

La Regione Marche ha definito le procedure per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’ anno scolastico 2020/2021. E’ ammesso al beneficio il genitore, o chi rappresenta il minore, in possesso dei seguenti requisiti:

residenza nel territorio del Comune di Ancona;

ISEE in corso di validità non superiore a € 10.632,94;

Le domande e la relativa modulistica dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 16 novembre 2020 attraverso una delle seguenti modalità:

a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.ancona@emarche.it , entro le ore 13,00 del 16 novembre 2020;

spedita in busta chiusa con posta raccomandata a/r con scritto “ BANDO LIBRI DI TESTO A.S. 2020/21” al Comune di Ancona – Piazza XXIV Maggio 1- 60123 Ancona entro il 16 novembre 2020 ; si precisa che la domanda dovrà pervenire entro la data suddetta e pertanto NON fa fede la data del timbro postale .

Alla domanda vanno allegati: