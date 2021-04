Borse di studio 2020-2021, come presentare la domanda: modalità e scadenze

E’ possibile presentare domanda per le Borse di Studio per l’anno scolastico 2020/2021

E’ possibile presentare domanda per le Borse di Studio per l’anno scolastico 2020/2021 dalle ore 8,00 di lunedì 26 aprile alle ore 12,00 di sabato 15 maggio 2021. A causa dell’emergenza sanitaria, il Comune informa che le domande vanno inviate solo ed esclusivamente via email all’indirizzo dirittoallostudio@comune.ancona.it – nell’oggetto è necessario inserire la dicitura “Borse di Studio a.s. 2020/2021 ed il nome dello studente avente diritto”.

E’ obbligatorio allegare:

domanda compilata in ogni parte, con scrittura leggibile;

le prime tre pagine dell modello ISEE anno 2020 (scadenza 31/12/2021);

documento di riconoscimento del richiedente.

Ad ogni mail pervenuta sarà inviata apposita risposta che conferma l’avvenuta ricezione, con eventuale richiesta di integrazione di documenti (se necessaria). L’integrazione dovrà essere inviata alla mail dirittoallostudio@comune.ancona.it entro le ore 12,00 di sabato 15 maggio 2021. Per maggiori informazioni telefonare allo 071 222 5016.