Norme antinquinamento per le attività produttive, firmata l'ordinanza: tutte le regole

Il sindaco Valeria Mancinelli ha firmato un’ordinanza con le nuove linee guida per ridurre l’inquinamento dell’aria. Il documento si rivolge alle attività produttive, ma contiene anche norme sul riscaldamento degli edifici, il tutto per il periodo compreso tra il 1 novembre di ogni anno solare ed il 15 aprile dell’anno successivo.

Attività produttive (commerciali, industriali, agricole e artigianali)

Giorni e fasce orarie

Le misure avranno vigenza tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

Attività autorizzate

Le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali.

Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

Combustione di biomasse

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili.

Divieto di utilizzo di olio combustibile

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E’ stabilito il divieto di utilizzo di olio combustibile.