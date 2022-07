Portonovo e Mezzavalle, cosa fare in caso di incendio: le indicazioni del Parco del Conero e del Comune 

ll Comune di Ancona, data l’emergenza climatica soprattutto durante la stagione estiva, ha messo a punto un progetto di prevenzione in caso di incendio, in particolare nella zona di Portonovo e Mezzavalle. Le informazioni utili, consigli, comportamenti da adottare e per evitare gli incendi in caso di incendio – recarsi o restare in spiaggia, non scappare con auto o moto per lasciare libere le strade per i soccorsi, aiutare se possibile disabili o persone in difficoltà e raggiungere i punti di attesa che sono il Molo, La Capannina e Mezzavalle – sono contenuti in un volantino informativo (scaricabile nella sezione ‘allegati’ in lingua italiana e inglese) che sarà affisso in tutta la baia e in particolare negli stabilimenti balneari. Inoltre, attraverso un QR CODE è possibile consultare il piano antincendio boschivo del Parco del Conero. A Portonovo, ogni sabato e domenica dalle 10 alle 18, sarà attivo un presidio fisso dei Vigili del Fuoco.

Come evitare un incendio

Non gettare a terra mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi

Non accendere fuochi

In caso di parcheggio, accertarsi che la marmitta non sia a contatto con l’erba secca

Non abbandonare rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive, perché sono potenziali combustibili

Non bruciare stoppie, paglia o altri residui agricoli

Cosa fare in caso di incendio

Allontanarsi dalle fiamme, sempre nella direzione opposta del vento

Mantenere la calma e non creare panico

In presenza di fumo, stare in posizione ribassata e respirare attraverso un panno bagnato

Non tentare di recuperare veicoli, tende o quanto lasciato all’interno

Raggiungere l’area di attesa più vicina e attendere le informazioni del personale qualificato. Nel caso di Portonovo le aree di attesa si trovano al Molo e alla spiaggia della Capannina. La mappa è nel depliant diffuso dal Comune e dal Parco del Conero.