Agevolazioni per l’attività sportiva, arrivano i voucher ACLI: come chiederli 

L’Unione Sportiva Acli ha attivato un bando per voucher a favore di giovani di età compresa tra i 5 e i 17 anni, degli over 65 e delle persone affette da fragilità fisiche o mentali. L’iniziativa ha lo scopo di agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse nel sostenere le spese di iscrizione dei propri figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate all’US ACLI; scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che rientrano nella fascia di età compresa tra i 5 e i 17 anni e favorire l’attività sportiva per gli Over 65 e per la popolazione disabile.

Chi ne ha diritto

Minori residenti nel territorio italiano, che praticano o intendono praticare attività sportiva presso ASD/SSD affiliate ad US ACLI e che rientrano nella fascia di età compresa tra i 5 e i 17 anni;

Giovani con disabilità residenti nel territorio italiano, che praticano o intendono praticare attività sportiva presso ASD/SSD affiliate ad US ACLI;

Over 65 residenti nel territorio italiano che praticano o intendono praticare attività sportiva presso ASD/SSD affiliate ad US ACLI.

In via residuale possono presentare la domanda anche persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni, residenti nel territorio italiano, che praticano attività sportiva presso ASD/SSD affiliate ad US ACLI, ai quali verrà riconosciuto il voucher solo nel caso in cui le risorse disponibili lo consentano.

Per beneficiare dei voucher, i soggetti devono inoltre essere parte di un nucleo familiare che rientra nella classe di reddito attestato dalla certificazione ISEE rilasciata dall'INPS. Saranno privilegiati in graduatoria i soggetti con i redditi ISEE più bassi.

Come compilare la domanda

La richiesta di assegnazione dei voucher, pena la inammissibilità, va presentata esclusivamente compilando la domanda attraverso il format che sarà disponibile nell’area riservata del sito www.usacli.it a decorrere dal 09/03/2021 e fino al 10/04/2021 alle ore 16.00 – termine ultimo di presentazione delle domande.

Minorenni

Qualora l’interessato sia un minore, la domanda deve essere presentata da uno dei genitori o dal soggetto che esercita sul medesimo la tutela o curatela legale. Qualora l’interessato sia un maggiorenne affetto da disabilità, la domanda deve essere presentata dal soggetto medesimo o dall’eventuale tutore o curatore o amministratore di sostegno. Qualora l’interessato sia un minore ed i genitori siano separati o divorziati, la domanda deve essere presentata, compilata e sottoscritta dal genitore affidatario del figlio, con lui residente e nello stesso stato di famiglia del medesimo, come risultante dai Registri dell’Ufficio Anagrafe comunale.

Eventuali richieste di informazioni relative alla procedura potranno essere rivolte all’indirizzo mail fareimpresa@us.acli.it con oggetto “Richiesta informazioni Voucher Sport”.

Da allegare alla domanda

Le domande dovranno essere comprensive dei seguenti allegati:

certificazione ISEE rilasciata dall’Inps B.

Per i disabili occorre anche la documentazione certificante la disabilità dichiarata, anche in forma di autocertificazione;

Documento di riconoscimento del richiedente o, nel caso di minori, del genitore/tutore.

Al termine della compilazione del format si ricorda che il medesimo va stampato firmato e inviato insieme ai documenti che certificano ISEE e/o DISABILITA' tramite posta elettronica certificata a usacli@legalmail.it. L'ordine di arrivo delle domande sarà certificato dalla PEC. La sola compilazione del format sulla piattaforma senza l'invio di allegati non sarà tenuta in considerazione per l'eventuale erogazione del voucher.