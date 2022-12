Bonus sport per i minori: come presentare la domanda al Comune

Confermato anche per il 2022/2023 il progetto denominato “Welfare Sport” . Il termine per la presentazione delle domande per il progetto Welfare Sport, misura di sostegno per l’esercizio della pratica sportiva in favore dei minori residenti che abbiano un età compresa tra i 3 e i 18 anni da compiere nell’anno 2022, è fissato al 19 dicembre 2022. I contributi vengono erogati secondo determinati criteri che negli anni scorsi hanno consentito a tanti ragazzi con famiglie in difficoltà economica di poter praticare lo sport in città. I criteri previsti per la ripartizione degli stanziamenti sono i seguenti:

1. Il contributo eventualmente riconosciuto sarà erogato per una sola disciplina sportiva a minore;

2. A seguito di domanda ritualmente presentata dalle famiglie residenti, lo stesso contributo economico sarà corrisposto dal Comune di Ancona direttamente alle Associazioni e Società Sportive nell’ambito delle risorse disponibili e sarà pari ad:

€ 200,00 per ogni minore, relativamente ai nuclei familiari con ISEE inferiore o pari ad € 5.500,00;

€ 100,00 per ogni minore, con riferimento ai nuclei familiari con ISEE superiore all’importo di € 5.500,00 ed inferiore o pari ad € 13.000,00;

3. Qualora la somma complessiva stanziata per ciascuna fascia di reddito, come appena indicato, non sia erogata in toto, la rimanenza potrà essere utilizzata ad incremento dell’altra e viceversa, fino a completa erogazione delle stesse;

4. Qualora, invece, il mancato raggiungimento del numero massimo di domande afferisca ambedue le graduatorie, l’ufficio procederà a distribuire la quota libera rimanente tra gli aventi diritto e per pari importi, comunque nei limiti dell’ammontare della quota di iscrizione alla pratica sportiva indicata dall’istante; Con la Determina Dirigenziale n. 2788 del 18/11/2022 della Direzione Lavori Pubblici Sport Progetto “Welfare Sport” anno 2022-2023 – è stato approvato l’avviso pubblico e la relativa modulistica al fine della presentazione della domanda di contributo.