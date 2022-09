Unione civile tra persone dello stesso sesso ad Ancona: procedura, requisiti e impedimenti

ANCONA - E' possibile costituire una Unione Civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione da farsi di fronte all’Ufficiale di Stato Civile del Comune, alla presenza di due testimoni.

Diritti e doveri

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dall’Unione Civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e alla coabitazione.

Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo a contribuire ai bisogni comuni.

Requisiti

Maggiore età – non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale per i Minorenni per ottenere autorizzazione

Stesso sesso – L’unione civile è riservata a persone dello stesso sesso.

Impedimenti

Minore età (art. 84 C.C.)

Precedente vincolo : matrimoniale o unione civile, viene richiesta la libertà di stato, intesa anche come esclusione di altra unione civile (art. 86 C.C. )

Interdizione per infermità di mente (art. 85 C.C.)

Esistenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, ecc. compreso lo zio ed il nipote o la zia e la nipote (art. 87 C.C.)

Condanna per omicidio consumato o tentato (art. 88 C.C.)

Procedura

Fase 1

Per costituire una Unione Civile ai sensi della legge 76/2016, due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno congiuntamente richiesta all’Ufficiale dello Stato Civile di qualunque Comune della Repubblica a loro scelta. Nella richiesta, ciascuno dichiara: Il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il luogo di residenza e che non vi sono impedimenti alla costituzione dell’unione. L’ufficiale dello stato civile, verificati i presupposti previsti dalla legge, redige il processo verbale della richiesta, e lo sottoscrive insieme alle parti e le invita a presentarsi di nuovo per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione in una data, indicata dalle parti stesse, successiva di almeno quindici giorni.

Fase 2

Le parti, nel giorno indicato nell’invito, rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza dei due testimoni e davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire una Unione Civile, confermando l’assenza di cause impeditive della costituzione dell’unione. L’Ufficiale di Stato Civile, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell’articolo 1 della legge 76/2016, relativi ai diritti e ai doveri che le parti assumono con la costituzione dell’unione civile redige l’atto di costituzione dell’Unione Civile, sottoscritto unitamente alle parti ed ai due testimoni.

Cognome comune

Viene introdotta la possibilità, per la coppia, in sede di costituzione del vincolo, di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi (ciascuna parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio, se diverso, facendone dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile).

Regime patrimoniale

Viene stabilita la comunione dei beni tra le parti salvo diversa richiesta delle parti.

Unione civile dello straniero

Lo straniero che intenda costituire una unione civile in Italia, dovrà produrre un nulla osta rilasciato dalla competente autorità del suo Stato, da quale risulti nulla osta all’unione civile (art. 116 del Codice Civile)

Scioglimento dell’unione civile

L’unione civile si scioglie quando le parti, o anche una sola di esse, manifestano la volontà di sciogliere il vincolo davanti all’Ufficiale dello Stato Civile. Trascorsi tre mesi da tale data si potrà proporre domanda di scioglimento.

Luoghi, giorni ed orari per la costituzione delle unioni civili

Le unioni civili vengono costituite nelle sedi di seguito elencate con l’indicazione dei giorni e degli orari indicativi in cui si tiene la cerimonia:

SALA GIUNTA DEL MUNICIPIO

Mattino : Lunedì – Mercoledì – Giovedì e Venerdì alle ore 10,30 e alle ore 12,00

Pomeriggio : Giovedì alle ore 15,00 e alle ore 16,00

Sabato mattina : alle ore 10,30 e alle ore 12,00

Sabato pomeriggio : alle ore 16,30 e alle ore 18,00

Domenica mattina : alle ore 10,30 e alle ore 12,00



PALAZZO DEGLI ANZIANI

Sabato mattina : alle ore 10,30 alle ore 12,00

Sabato pomeriggio : alle ore 16,30 alle ore 18,00

Domenica mattina : alle ore 10,30 alle ore 12,00



MOLE VANVITELLIANA

Sabato mattina: alle ore 10,30 e ore 12,00

Sabato pomeriggio: alle ore 16,30 e ore 18,00

Domenica mattina: alle ore 10,30 e ore 12,00

SEEBAY HOTEL PORTONOVO

Tutti i giorni:

Mattina: alle ore 10,30 e alle ore 12,00

Pomeriggio: alle ore 16,30 e alle ore 18,00

MARINA DORICA

Tutti i giorni da lunedì a sabato mattina alle ore 10,30 e alle ore 12,00

A chi rivolgersi

Info : Patrizia Simonelli

Indirizzo mail : patrizia.simonelli@comune.ancona.it

Telefono : 0712222116 dal Lunedì al Giovedì dalle ore 11:30 alle ore 13:30

Fax : 0712222134

Dirigente: Dott. Foglia Giorgio

Indirizzo PEC : servizidemografici@pec.comuneancona.it