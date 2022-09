"Tempo per le famiglie" l'alternativa al Nido d'infanzia: open day, costi e come iscrivere i bambini

ANCONA - Il "Tempo per le famiglie" (Via Redipuglia 35A) è un’alternativa offerta dal Comune al Nido d’Infanzia e propone uno spazio di incontro tra adulti e bambini con uno staff educativo e ambienti ricchi di stimoli appositamente pensati ed organizzati. A sostegno della funzione genitoriale, sono proposte iniziative quali:

consulenze educative, incontri a tema con esperti;

una giornata dedicata ai piccolissimi;

incontri con le pedagogiste per consulenza educativa.

Open day

Per tutto il mese di settembre sono previste visite nel servizio e laboratori. Potete telefonare al n. 07155205.

Requisiti

Il servizio è riservato prioritariamente ai bambini da 3 mesi a 3 anni residenti nel Comune di Ancona. L’ammissione di bambini residenti in altri Comuni avviene in presenza di posti disponibili ad intervenuto soddisfacimento delle domande dei residenti.

Modalità per ottenere il servizio

Per iscrivere il bambino è necessario compilare la domanda di iscrizione (vedi sezione allegati) da inviare alla Segreteria Asili Nido:

e-mail: asilinido@comune.ancona.it

PEC:comune.ancona@emarche.it

Le iscrizioni al “Tempo per le Famiglie” possono essere presentate durante tutto il corso dell’anno. Nella sezione ‘allegati’ è possibile scaricare la domanda di iscrizione per accedere al servizio. Deve essere allegata anche la seguente documentazione: documenti di identità dei genitori, modulo di determinazione retta di frequenza.

Costi

Quota di iscrizione: euro 25,00

Frequenza per un giorno settimanale: euro 25,00

Frequenza per due giorni settimanali: euro 50,00

Frequenza per tre giorni settimanali: euro 75,00

Contatti

e-mail:

asilinido@comune.ancona.it

tempoperlefamiglie@comune.ancona.it