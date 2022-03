Dalle mascherine alle confezioni del latte, guida completa su come smaltire i rifiuti

Tutte le indicazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti, a partire dalle mascherine e guanti usati.

Guanti e mascherine usate

Utenze domestiche dove non soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria

I guanti e le mascherine monouso devono essere conferite con i rifiuti domestici indifferenziati (bidone grigio).

Utenze domestiche dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria

L’utente viene contattato da Astea che fornirà le opportune informazioni ed attrezzature speciali per la raccolta dei rifiuti.

attività lavorative, per le quali non sia già previsto l’utilizzo di tali dispositivi da specifiche leggi o regolamenti, e che gestiscono già rifiuti con codice CER 15 02 03.

In questo caso guanti e mascherine monouso devono essere conferite insieme agli altri rifiuti identificati dal codice CER 15 02 03

Per tutte le altre le attività lavorative

Devono conferire guanti e mascherine monouso con i rifiuti indifferenziati (bidone grigio).

Piatti, bicchieri e posate di plastica

Solitamente vanno conferiti tra i rifiuti indifferenziati (bidoncino grigio), poiché essendo usa e getta sono generalmente sporchi ed imbrattati e la plastica di cui sono fatti è difficilmente recuperabile. Oggi ci sono in commercio anche bicchieri in plastica trasparente (con il simbolo PP), sono morbidi al tatto e se puliti possono essere differenziati tra gli imballaggi in plastica (bidoncino giallo). Il consiglio rimane sempre di utilizzare le classiche stoviglie, si risparmia denaro – si risparmia petrolio – si risparmiano le discariche.

Tappi di metallo

Tappi di bottiglia e coperchi di vasetti, se principalmente in metallo, vanno differenziati nel bidone della plastica e lattine. Il consiglio è quello di lavare sempre i contenitori a contatto con i cibi prima di differenziarli, questo è utile per una gestione “senza odori” dei materiali che separiamo in casa.

Confezioni di latte e succhi di frutta

Vanno sciacquate, schiacciate e differenziate insieme a carta e cartone. Se i contenitori sono dotati di tappo in plastica, possiamo lasciarlo comunque, ci sarà utile per evitare eventuali “cattivi odori”.

Confezioni degli affettati

Solitamente vanno conferiti tra i rifiuti indifferenziati (bidoncino grigio). Durante l’estate è utile richiudere il tutto in piccoli sacchetti prima di gettarli nel sacco grande del rifiuto o nel bidoncino.

Deiezioni animali domestici

Lettiere per gatti e feci dei cani possono essere inserite nell’organico (bidoncino marrone) solo se in modica quantità, per grandi produzioni si utilizza il sacco dei rifiuti indifferenziati (bidoncino grigio).