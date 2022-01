Disabilità gravissima, come chiedere i contributi al Comune di Ancona

A partire dal 24 gennaio i cittadini residenti nel territorio dell’ATS n.11 che si trovano nella condizione di “disabilità gravissima” o le loro famiglie, possono presentare domanda per richiedere un contributo economico a sostegno degli interventi di cura e assistenza. Il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima costituisce titolo per la richiesta del contributo regionale, per cui la persona disabile e/o il proprio familiare/tutore che ancora non sia provvisto della relativa certificazione dovrà fare domanda alla Commissione Sanitaria competente per territorio provinciale entro il termine perentorio del 25 febbraio 2022.

Le domande per richiedere il contributo previsto per i disabili in possesso della certificazione attestante la condizione di “Disabilità Gravissima”, dovranno essere indirizzate al proprio Comune di residenza entro 19 Aprile 2022.

La consegna del Modulo E con i relativi allegati può avvenire anche direttamente tramite appuntamento con l’Assistente Sociale di riferimento oppure con la Responsabile dell’U.O. Servizi per la Disabilità, ogni Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12,00 previo accordo telefonico al tel. 071 2222123

I moduli di domanda potranno essere reperiti:

sul sito internet del Comune di Ancona https://www.comuneancona.it/ankonline/contributo-regionale-per-persone-in-condizione-di-disabilita-gravissime-annualita-2021/

presso l’Ufficio di Promozione Sociale in Via Frediani n.8 oppure in Via Ascoli Piceno n.10 - Telefono 071 222 5115 – 071 222 2129 Nelle giornate e negli orari: Lunedì/mercoledì/venerdì : 09.00 – 13.00; martedì: 15.00 – 17.00; giovedì: 10.00 – 16.00

Le informazioni possono essere richieste anche presso l’U.O. Servizi per la Disabilità ai seguenti recapiti telefonici: 071 2222123 – 071 2225147 – 071 2225116 – 071 2225151 – 071 2225135