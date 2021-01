Contributi per persone con disabilità gravissime: come chiedere il sussidio

Il Comune di Ancona rende nota la procedura per il conseguimento del contributo regionale per l’anno 2020 – interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissime. I contributi sono destinati a persone per le quali la Commissione sanitaria provinciale competente abbia proceduto alla valutazione delle condizioni di disabilità gravissima attraverso le scale riportate nel decreto ministeriale.

Scadenze

Scadenza per presentazione domande di riconoscimento disabilità gravissima all’ASUR: 26/02/2021

Scadenza per presentazione domande di contributo al Comune: 30/04/2021

I soggetti che alla data del 26 febbraio 2021, sono già in possesso della certificazione attestante la condizione di “Disabilità Gravissima”, non devono presentare la domanda alla Commissione provinciale sanitaria e possono presentare la richiesta di “Contributo alla Regione Marche” al Comune di residenza entro e non oltre il 30 aprile 202.

Come presentare la domanda

tramite PEC al seguente indirizzo: comune.ancona@emarche.it

raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Comune di Ancona Largo XXIV maggio n. 1

La domanda spedita tramite raccomandata dovrà essere inserita in una busta. Sul frontespizio della busta, dovrà essere apposta la dicitura: "DGR M n. 1424/2020 – Fondo regionale per le non autosufficienze annualità 2020 - interventi a favore di persone in situazione di disabilità gravissime"

Informazioni

Ufficio di Promozione Sociale (UPS) del Comune di Ancona “Centro” – Viale Vittoria n. 39 – Tel 0712225130.