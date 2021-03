Emergenza Covid, buoni spesa alimentari: come chiedere il contributo al Comune

E’ ancora possibile ichiedere i buoni alimentari per i cittadini colpiti da forte disagio economico determinato dell’emergenza COVID 19 o che hanno avuto una riduzione di reddito e/o di lavoro. Il contributo riguarda esclusivamente l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, da utilizzare esclusivamente presso l’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa e presenti nel territorio del Comune di Ancona. Intanto sono già stati erogati buoni alimentari a 1020 nuclei familiari della città. Il bando è ancora aperto per cui è ancora possibile accedere a questo intervento. Coloro che hanno già presentato la domanda alla data del 23 marzo 2021 e che non hanno ancora avuto un riscontro positivo per una delle seguenti motivazioni:

il documento di riconoscimento non era stato allegato;

il modello di domanda non era stato compilato in tutte le sue parti, non specificando la variazione di reddito e /o lo stato lavorativo del nucleo familiare;

i depositi bancari superiori ai 10.000,00 euro,

possono presentare nuovamente la richiesta compilando di nuovo il modulo, aggiornando le informazioni mancanti e completando la documentazione, anche con il nuovo ISEE.

Modalità di presentazione

La domanda di ammissione ai buoni, debitamente sottoscritta dal richiedente e corredata di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, va redatta sull’apposito modello predisposto dal Comune di Ancona recante le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i requisiti per l’accesso al beneficio richiesto. Inoltrare tramite:

e-mail all’indirizzo: covid-buoniministero@comune.ancona.it

a mezzo di PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo comune.ancona@emarche.it

Ulteriori informazioni sono reperibili anche sul nuovo sito tematico delle Politiche Sociali (https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/politichesociali/) recentemente attivato proprio per facilitare l'accesso dei cittadini a tutti gli interventi di cui possono beneficiare. E' possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 071. 222. 5130 / 6106 / 6108