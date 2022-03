Bonus famiglia, si può chiedere anche per il 2020: le istruzioni

ANCONA - E’ possibile presentare domanda per accedere ai contributi finalizzati a sostenere Interventi a favore della famiglia per il superamento di situazioni di disagio sociale ed economico individuati dalla Regione Marche. I beneficiari, con residenza nel Comune di Ancona da almeno 6 mesi al momento della presentazione della domanda, possono presentare richiesta sia per l’annualità 2020 che 2021.

Requisiti

Interventi di sostegno per la nascita e per l’adozione di figli:

contributi economici alle donne e/o nuclei in difficoltà economiche che hanno partorito o adottato figli minori nell’anno 2020 o 2021;

contributo economico a famiglie in condizione di monogenitorialità convivente solo con figli di cui almeno un minore, ovvero nuclei familiari costituiti da un solo genitore nella condizione di non coniugato, separato, divorziato, vedovo;

Interventi per il superamento di situazioni dì disagio sociale o economico:

sostegno abitativo per genitori separati/divorziati;

sostegno a famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro ;

sostegno economico alle famiglie con figli minori di età, rimasti orfani di uno o entrambi i genitori;

Termine di presentazione della domanda 22/04/2022.

Informazioni e modulistica:

Ufficio Relazioni con il Pubblico: in Piazza XXIV Maggio nei seguenti orari:

Lunedì-Mercoledì-Venerdì 9,00-13,00Martedì 9,00-13,00 / 15,00-17,00Giovedì 9,00-16,00

Informazioni:- telefonando al 071/2226106