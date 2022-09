Voto domiciliare per chi è in quarantena da Covid: tutte le indicazioni

Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel Comune di residenza. Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, in un periodo compreso tra il giorno 15 e 20 settembre 2022 , la seguente documentazione :

a) La dichiarazione, redatta sul modulo in allegato, attestante la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso;

b) Certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 11 settembre 2022 (14° giorno antecedente la data della votazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 41/2022 convertito in l. n. 84/2022 (trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid -19 ) ;

c) Copia di un documento di identità in corso di validità.

La documentazione dovrà essere trasmessa, preferibilmente in modalità digitale, ai seguenti indirizzi :

– servizidemografici@pec.comuneancona.it

– elezioni@comune.ancona.it

Il voto degli elettori ammessi al voto domiciliare sarà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle ore 07:00 alle ore 23:00 di domenica 25 settembre 2022. A qussto link il modulo per richiederlo: https://www.comuneancona.it/elezioni-politiche-del-25-settembre-2022-voto-domiciliare-per-covid-19/