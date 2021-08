«Ho i requisiti ma non ho ricevuto l'sms»: come recuperare il codice per scaricare il Green pass

Se hai i requisiti per la Certificazione verde COVID-19 e non hai ricevuto l'SMS o l'email o li hai smarriti, puoi recuperare il tuo Authcode subito e in autonomia

Se hai i requisiti per la Certificazione verde COVID-19 e non hai ricevuto l'SMS o l'email o li hai smarriti, puoi recuperare il tuo Authcode subito e in autonomia attraverso la nuova applicazione attiva dal 30 luglio.

Basta inserire il tuo codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell'evento che ha generato la certificazione verde (data dell'ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo). Una volta ottenuto l'AUTHCODE puoi scaricare la Certificazione da questo sito con Tessera Sanitaria o da AppImmuni: apre una nuova finestra.

I llink per recuperare il codice

Quando serve il Green pass

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

È inoltre necessaria per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici. Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen.