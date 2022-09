Tessera elettorale smarrita o deteriorata, come averne una nuova: modalità e orari degli uffici comunali

ANCONA - In occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 il Comune di Ancona effettuerà delle aperture straordinarie al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati. Per poter ritirare la tessera, è obbligatorio esibire un documento d’identità in corso di validità. Per il ritiro per un’ altra persona esibire anche la delega (sul sito del Comune è possibile scaricare il modulo) e fotocopia del documento d’ identità in corso di validità della persona per cui si effettuerà il ritiro.

Smarrimento, furto, deterioramento

In caso di smarrimento, furto, deterioramento o esaurimento degli spazi della vecchia tessera ci si può rivolgere all'ufficio Anagrafe secondo i seguenti giorni/orari:

Fino al 16/09/2022 presso l'Ufficio Anagrafe

(Palazzo Comunale, 1° piano)

Lunedi

9.00-12.30

Martedì

9.00-12.30

14.45-17.00

Mercoledì

9.00-12.30

Giovedì

9.00-12.30

14.45-17.00

Venerdì

9.00-12.30

Dal19/09/2022 al 22/09/2022 presso l'Ufficio Anagrafe (Palazzo Comunale, 1° piano)

Lunedi

9.00-12.30

14.45-18.00

Martedì

9.00-12.30

14.45-18.00

Mercoledì

9.00-12.30

14.45-18.00

Giovedì

9.00-12.30

14.45-18.00

23/09/2022 e 24/09/2022 presso l'Ufficio Anagrafe (Palazzo Comunale, 1° piano)

orario continuato

9.00-18.00

25/09/2022 presso l'Ufficio Anagrafe

(Palazzo Comunale, 1°piano)

orario continuato

7.00-23.00

Cambio di residenza o compimento 18°anno

In caso di rilascio di una nuova tessera per cambio residenza o compimento del18° anno recarsi presso l'ufficio Protocollo (piano terra del Comune) secondo i seguenti giorni/orari:

Fino al 16/09/2022 presso l'Ufficio Protocollo (Palazzo Comunale, piano terra)

Lunedi

9.00-12.30

Martedì

9.00-12.30

14.45-17.00

Mercoledì

9.00-12.30

Giovedì

9.00-12.30

14.45-17.00

Venerdì

9.00-12.30

Dal 19/09/2022 al 22/09/2022 presso l'Ufficio Protocollo (Palazzo Comunale, piano terra)

Lunedi

9.00-12.30

14.00-18.00

Martedì

9.00-12.30

14.00-17.00

Mercoledì

9.00-12.30

14.00-18.00

Giovedì

9.00-12.30

14.00-17.00

Venerdì

9.00-12.30

Da venerdì 23 Settembre alle ore 12.30 tutte le tessere elettorali saranno disponibili presso l'Ufficio Anagrafe.