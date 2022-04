Cambio di residenza con un click: la procedura per farlo online

ANCONA - Dal 27 aprile è attivo il servizio di richiesta di cambio di residenza online dal portale ANPR, l’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente. Il servizio consiste nella possibilità di presentare, tramite il portale, la propria richiesta di cambio di residenza (per sé e per gli altri membri del nucleo familiare che si spostano) al Comune di interesse, tramite l’utilizzo delle identità digitali Spid, Carta di Identità Elettronica e Carta Nazionale dei Servizi. Il cambio di residenza on line può essere effettuato: da un Comune ad un altro, all’interno dello stesso Comune o il rimpatrio dall’estero per i cittadini iscritti all’AIRE. Il servizio va ad implementare quello già attivo dal novembre 2021, che consente al cittadino di scaricare, tramite il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) diverse tipologie di certificati.

Servizi al cittadino

Cliccando su "servizi al cittadino" è possibile accedere alla propria scheda anagrafica e scaricare in autonomia 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia senza bisogno di recarsi allo sportello:

-anagrafico di matrimonio

-di esistenza in vita

-di residenza

-di residenza AIRE

-di stato civile

-di stato di famiglia

-di stato di famiglia e di stato civile

-di residenza con convivenza

-di stato di famiglia AIRE

-di stato di famiglia con rapporti di parentela

– di stato libero

-anagrafico di unione civile

-di contratto di convivenza

La legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) ha esteso anche per l’anno 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo per i certificati anagrafici digitali richiesti dal cittadino on line. La guida operativa, curata dal Ministero è disponibile a questo link