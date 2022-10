Alluvione, pronti i moduli per richiedere la ricognizione dei danni e il contributo economico: tutte le info

SENIGALLIA - La Regione Marche, accogliendo la richiesta del Comune di Senigallia, di semplificare la modulistica, ha approvato il Modello B1 “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione”. Il modello è già scaricabile dal sito del Comune di Senigallia e quello in formato cartaceo potrà essere ritirato presso le sedi comunali di Piazza Roma, presso la Ex Gil e presso lo sportello URP di Piazza Manni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

I cittadini che avranno compilato il Modello B1 dovranno, tassativamente entro il 27 ottobre ore 13.00, inviarlo al seguente indirizzo mail: b1alluvione2022@comune.senigallia.an.it oppure potranno consegnarlo presso la sede URP di Piazza Manni o presso l’ufficio messi di Piazza Roma. Non utilizzare l’indirizzo PEC del Comune per inviare la documentazione. Il Comune di Senigallia, in collaborazione con gli ordini professionali, metterà a disposizione un servizio gratuito di consulenza. Luogo ed orari saranno comunicati a breve. Per ogni informazioni inerenti alla compilazione del Modello B1 si potrà inviare una richiesta al seguente indirizzo mail: info.alluvione@comune.senigallia.an.it

Si raccomanda quindi di utilizzare la mail b1alluvione2022@comune.senigallia.an.it esclusivamente per l’invio della documentazione e l’indirizzo mail info.alluvione@comune.senigallia.an.it esclusivamente per la richiesta di informazioni.

Senigallia, 12 ottobre 2022