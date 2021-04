Diventare giudice popolare in Corte d'Appello delle Marche: come iscriversi all'albo

Tutte le indicazioni e le scadenze per partecipare alle udienze in qualità di giudice popolare

Le indicazioni per iscriversi all'albo dei giudici popolari della Corte di Appello delle Marche.

L'albo

L’albo è l’elenco delle persone idonee a ricoprire l’ufficio di giudice popolare presso la Corte d’assise e la Corte di assise di appello. L’iscrizione è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d’assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse. L’iscrizione avviene d’ufficio o a domanda degli interessati, gli elettori interessati devono presentare richiesta al Sindaco del Comune in cui risiede.

Come presentare la domanda

Scadenza della domanda di iscrizione: 31 Luglio 2021. La domanda deve essere presentata da aprile a luglio di tutti gli anni dispari e deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità. Le domande devono pervenire, pena l’esclusione, con una delle seguenti modalità:

tramite servizio postale, all’indirizzo: Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio 1 – 60123 Ancona;

consegna, a mano, anche da parte di terzi incaricati, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Ancona, Largo XXIV Maggio 1, Ancona (orario: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9 -13; martedì ore 9–13 / 15-17; giovedì ore 9-17);

tramite fax, al numero 071 – 2222109 (Ufficio Protocollo);

tramite e-mail, all’indirizzo: info@comune.ancona.it;

tramite PEC (posta elettronica certificata), all’indirizzo:servizidemografici@pec.comune.ancona.gov.it.

I moduli per la domanda sono disponibili presso:

l’Ufficio Elettorale del Comune di Ancona;

l’Ufficio relazioni con il Pubblico;

e su questa pagina alla sezione ‘allegati’.

Gli albi definitivi sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento biennale. Coloro che sono iscritti negli albi definitivi non devono presentare una nuova domanda.

Requisiti

Possono richiedere l’iscrizione gli elettori in possesso dei seguenti requisiti (articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n. 287):

cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

buona condotta morale;

età compresa tra i 30 e i 65 anni;

possesso del seguente titolo di studio:

per i Giudici Popolari di Corte d’Assise: licenza di scuola media inferiore;

per i Giudici Popolari di Corte d’Assise d’Appello: diploma di scuola media superiore.

Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:

i Magistrati e, in generale, i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;

gli appartenenti a Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;

i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Reclami

Ogni cittadino maggiorenne, può presentare entro il termine di 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio on line, reclamo in carta semplice contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni degli elenchi all’Albo Pretorio alla cancelleria del Tribunale di Ancona.

A chi rivolgersi

Info: Michela Miccini

Orari: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00 -12,30;

martedì e giovedì ore 9,00 -12,30 / 15,00 – 17,00.

Via Frediani n. 3 – Sede Municipale Ufficio Elettorale

Telefono: 071 – 2222287

Fax: 071-2222288

Funzionario Ufficio Elettorale: Tiziano Fulgi

Dirigente Servizi Demografici ed Elettorali: Paola Calabrese

Indirizzo pec: servizidemografici@pec.comune.ancona.gov.it