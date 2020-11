Bonus bici, è il click day: come ottenere l'agevolazione per la mobilità

E’ il giorno del bonus bici. Da oggi, martedì 3 novembre, è possibile ottenere, alternativamente, il rimborso oppure un vero e proprio buono spesa per l'acquisto di due-ruote eco-compatibili. A partire dalle ore 9:00 è attiva la piattaforma sul sito buonomobilita.it che consentirà di poter usufruire del bonus per l'acquisto di bici, elettriche e non, monopattini elettrici o veicoli simili, oltre a strumenti di mobilità condivisa a uso individuale, come lo sharing di bici, monopattini e scooter. Una misura introdotta dal Ministero dell’Ambiente nel Decreto Rilancio, con l’obiettivo di incentivare la mobilità privata ecosostenibile.Sarà possibile accedere al buono fino a esaurimento dei fondi disponibili e fino al 31 dicembre 2020. Per ottenere il rimborso occorrerà possedere lo scontrino parlante o la fattura. Chi deve ancora effettuare un acquisto, potrà emettere il buono da presentare al venditore, della validità di 30 giorni dall’emissione tramite piattaforma. Per accedere alla piattaforma web è necessario munirsi dell'identità digitale Spid. Per chiedere lo Spid bisogna scegliere un provider tra quelli indicati sul sito del governo e seguire le istruzioni. La parte più "complicata" dell’operazione è quella del riconoscimento, che può avvenire sia di persona, recandosi in un ufficio indicato dal provider, che tramite webcam o firma digitale.

Le agevolazioni

Il bonus consente di recuperare il 60%, fino a limite massimo di 500 euro, della spesa d'acquisto mediante:

bonifico sulle coordinate bancarie, per gli acquisti effettuati tra il 4 maggio e il 3 novembre 2020. Attenzione: farà fede la data di inserimento della richiesta e non quella del documento di acquisto;

buono di spesa digitale, che sarà generato sull'applicazione web del Ministero dell'Ambiente - www.buonomobilità.it - attiva dal 3 novembre e destinata a chi non ha ancora effettuato acquisti. Attenzione: il 'buono mobilità' va consegnato al negoziante che sarà poi rimborsato dal Ministero.

Come accedere al bonus

Per accedere al bonus mediante bonifico è necessario aver già attivato un'identità digitale-Spid. Inoltre:

trasformare il documento di acquisto intestato a proprio nome (fattura o scontrino parlante) in formato pdf,

avere a portata di mano le proprie coordinate bancarie per ricevere il rimborso.

Per ottenere il buono di spesa digitale da utilizzare dopo il 3 novembre occorre ricordare che il buono ha una durata di 30 giorni e può essere utilizzato per acquisti entro il 31 dicembre 2020.

Chi può ottenere il bonus bici

Possono usufruire del buono mobilità per l'anno 2020 i cittadini maggiorenni che hanno la residenza (non il domicilio) in