Biblioteca Benincasa, parte il prestito a domicilio: come prenotare i libri

Martedì 1° dicembre prenderà il via il nuovo servizio di prestito a domicilio della Biblioteca Comunale Benincasa. Il servizio si rivolge agli iscritti della Biblioteca Benincasa, della Biblioteca Ragazzi e della Biblioteca Isola del Tesoro residenti nel comune di Ancona (frazioni comprese). La consegna dei libri in prestito sarà effettuata dalla società partecipata del Comune di Ancona M&P tutti i martedì, utilizzando un veicolo elettrico ad emissioni zero. «Portare i libri a casa è un bisogno dettato dall'emergenza- commenta l'Assessore alla Cultura Paolo Marasca- ma anche un servizio che rientra nel progetto di riorganizzazione della Biblioteca comunale. Iniziamo da un momento di crisi per continuare poi un domani. Lo facciamo mantenendo alcuni valori: la sostenibilità ambientale, scegliendo un veicolo a emissioni zero; l'attenzione ai dipendenti delle società partecipate, coinvolti in nuovi progetti; il sostegno alle persone che sono invitate a non spostarsi da casa, e che possono così usufruire dei nostri servizi. Dobbiamo ringraziare il team della Biblioteca, di Palazzo Camerata e la reattività di M&P».

Come richiedere i libri

La richiesta dei libri potrà essere fatta scegliendo una di queste possibilità:

per telefono: chiamando il numero 0712225024, dal lunedì al venerdì 9-13, il martedì e il giovedì anche 15-17

con una mail a benincasa@comune.ancona.it

attraverso il portale BiblioMarche Nord : www.bibliomarchenord.it

Nella richiesta, andranno indicati i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo di consegna e numero di telefono, fascia oraria preferita tra mattino o pomeriggio.

La consegna

I libri verranno consegnati nella giornata di martedì, in questo orario: 9-14 / 15,30-18,30. E’ previsto un secondo passaggio se il destinatario non fosse in casa. Sarà possibile riconsegnare in questa occasione i libri eventualmente presi in prestito.

Le prenotazioni devono essere effettuate dal lunedì alla domenica della settimana precedente a quella di consegna.

Gli interessati al servizio non ancora iscritti, possono farlo seguendo quanto indicato nel sito della Biblioteca Benincasa o chiedendo informazioni allo 0712225024.