I volontari accompagnano gli anziani ai centri di vaccinazione: come prenotare il servizio

Parte domani, mercoledì 3 marzo, il servizio di trasporto delle persone ultraottantenni ai punti di vaccinazione della provincia di Ancona. Per richiederlo occorrerà telefonare al 3316893242. Il progetto di trasporto sociale temporaneo, completamente gratuito per gli utenti, è stato approvato oggi in Giunta e sarà svolto attraverso i volontari del gruppo comunale di Protezione civile, sempre in prima linea per rispondere alle esigenze della popolazione in questa fase di emergenza. L’anziano sarà accompagnato al punto di vaccinazione e poi riportato a casa. Se dovesse arrivare un grande numero di richieste entrerà in campo anche la Blu Pubblica Assistenza, in base alla convenzione già esistente con il Comune di Falconara. La decisione dell’amministrazione comunale risponde «all’esigenza delle persone over 80 interessate dalla campagna vaccinale – si legge nella delibera – che si trovano impossibilitate a raggiungere le strutture adibite a presidi di vaccinazione dalla Regione Marche, per mancanza di mezzi di trasporto propri ovvero privi di rete parentale che possa garantire loro l’accompagnamento». Il servizio tiene conto della fragilità della categoria interessata da questa fase del Piano di vaccinazione, che da Falconara Marittima dovranno raggiungere Ancona, Senigallia o le altre strutture della provincia per la somministrazione di due dosi di vaccino nell’arco di un mese.

Proprio per venire incontro agli over 80 che vogliono vaccinarsi il Comune, il 18 febbraio, ha aperto lo sportello per le prenotazioni online, che resta attivo dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12. Sono oltre 100 le persone che si sono prenotate grazie al servizio, attivato in collaborazione con i volontari del Gas (Gruppo Amici per lo Sport).