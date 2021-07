Servizio Civile Anziani, aperte le candidature ad Ancona

Un’occasione di socializzazione e partecipazione per i partecipanti, e di integrazione di servizi alle persone per l’Amministrazione.

Il Comune di Ancona-Ambito sociale XI, istituisce il Servizio Civile di Volontariato degli Anziani, un’attività di cittadinanza attiva, solidale e responsabile, rivolta alle persone anziane che intendono mettere al servizio della comunità le proprie competenze e la propria esperienza. Un’occasione di socializzazione e partecipazione per i partecipanti, e di integrazione di servizi alle persone per l’Amministrazione.

Requisiti

età superiore a 60 anni;

essere pensionato/a e non essere lavoratore subordinato né autonomo, o soggetto ad essi equiparato ai sensi della normativa vigente;

idoneità psico-fisica all’impiego certificata dalle strutture competenti dell’Azienda Sanitaria regionale (ASUR);

non aver riportato condanne penali.

Le candidature verranno accolte entro il 13/09/2021 e avranno valore per i progetti svolti entro luglio 2022.

Ambiti di partecipazione

attività di assistenza agli studenti presso le mense, le biblioteche scolastiche, gli scuolabus e gli edifici scolastici durante il movimento degli stessi;

attività di accompagnamento nell’ambito di servizi di trasporto per l’accesso a prestazioni sociali e socio-sanitarie;

animazione, gestione e supporto alle attività che si svolgono durante mostre e manifestazioni nonchè nei musei, biblioteche, parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali ricreativi e culturali;

attività a sostegno di famiglie con minori, anziani e persone con disabilità ed altre categorie a rischio di emarginazione sociale;

campagne e progetti di solidarietà sociale.

Il servizio è realizzato in attività senza scopo di lucro, al volontario verrà riconosciuto un rimborso per le spese preventivamente autorizzate, sostenute e documentate, per un massimo di € 100,00 mensili, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate all’Ambito XI dalla Regione Marche .

In caso di avvio del servizio, il volontario del servizio civile dovrà sottoscrivere apposito “atto d’impegno” con l’ente promotore del progetto in cui saranno dettagliate le prestazioni richieste, le eventuali spese autorizzate al rimborso e le polizze assicurative previste e stipulate dall’Ente.

Informazioni

Responsabile del servizio

Annamaria Manca

tel: 071 222 2154

email: annamaria.manca@comune.ancona.it



Orletti Patrizia

tel 071/2222177

email: patrizia.orletti@comune.ancona.it