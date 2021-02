Assegno di cura per anziani non autosufficienti, come chiedere il sussidio

Anche quest'anno i cittadini interessati all’assegno di cura per persone anziane non autosufficienti residenti del Comune di Ancona possono presentare domanda presso gli Uffici di promozione Sociale di competenza territoriale. L’importo dell’assegno di cura ammonta ad € 200 mensili. Il modulo della domanda è scaricabile dal sito del Comune di Ancona www.comune.ancona.gov.it

Requisiti

La persona anziana assistita deve:

a) aver compiuto i 65 anni di età;

b) essere stata dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% e usufruire di indennità di accompagnamento. Vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità.

c) essere residente nel Comune di Ancona ed ivi domiciliata;

d) usufruire di adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall’Assistente sociale dell’Ambito/Comune. Qualora l’intervento assistenziale sia svolto con l’aiuto di assistente familiare privata, la stessa deve essere in possesso di regolare contratto di lavoro.

Non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali (es. residenze protette, RSA).

Documenti da allegare

Le domande dovranno essere obbligatoriamente corredate da:

1) copia della certificazione ISEE ordinario in corso di validità, ovvero la copia della DSU qualora l’ISEE non sia disponibile entro i termini di scadenza del bando.

2) copia della certificazione di invalidità civile e riconoscimento della indennità di accompagnamento

3) copia della certificazione attestante la diagnosi di Alzheimer (per i soggetti affetti da Alzheimer).

4) copia del contratto di lavoro nel caso in cui l’assistenza all’anziano sia prestata attraverso un’ assistente familiare privata.

Come presentare la domanda

Posta elettronica

uoanziani@comune.ancona.it

(Pec) comune.ancona@emarche.it

Raccomandata

Comune di Ancona, U.O. Anziani- Direzione Politiche Sociali, Largo XXIV Maggio,1 - 60123 Ancona

Termine ultimo

Ore 12 del 22 marzo 2021. Attenzione: Non fa fede il timbro postale

La graduatoria, che avrà durata fino al 31/12/2021, non dà immediato accesso al contributo ma alla presa in carico della situazione da parte dell’assistente sociale dell’Ambito e alla successiva verifica circa la possibilità di accesso all’assegno sulla base della valutazione sociale del Servizio Sociale Professionale del Comune o integrata con i l Servizio sanitario dell' ASUR Area Vasta 2 per le situazioni più complesse e della realizzazione di un “patto di assistenza domiciliare”.

Informazioni

Per ulteriori informazioni, rivolgersi c/o gli Uffici della Direzione Politiche Sociali – U. O. ANZIANI:

-071/2222177

- 071/2225168

Gli Orari dell'ufficio sono i seguenti:

Lun. – Mer. – Ven.: dalle 09:00 alle 13:00

Giov.: dalle 10:00 alle 16:00