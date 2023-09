Un Passetto senza inquinamento, oltre 60 i volontari al lavoro. Raccolti 80 chili di rifiuti durante il World CleanUp Day

Sabato 16 Settembre si è tenuto ad Ancona e precisamente al Passetto, il World CleanUp Day organizzato da Decathlon Camerano e Leroy Merlin, in collaborazione con Fare Verde Ancona e Centro Papa Giovanni XXIII.

Il World Cleanup Day è un'iniziativa sociale globale, che si pone come obiettivo quello di combattere il problema dell'inquinamento da rifiuti solidi abbandonati o smaltiti illegalmente. Più di 60 persone hanno preso parte all’evento, ripulendo sia il parco adiacente al monumento storico, sia il tratto di spiaggia sottostante, e raccogliendo circa 80 chili di rifiuti. Un appuntamento che si ripete ormai da anni ad Ancona in diverse location, al quale le persone con disabilità del Centro partecipano sempre con grande soddisfazione, facendo esso parte di un percorso di cittadinanza attiva che le vede non solo “beneficiarie”, ma anche appunto cittadini attivi nella società di riferimento.