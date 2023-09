Verde urbano: stato dell'arte e prospettive. Gli obiettivi della giunta Silvetti: "Gestione più efficiente ed efficace"

ANCONA - E' con un tentativo di approccio nuovo che la giunta, e nello specifico l'assessorato guidato da Daniele Berardinelli, sta trattando l'ampia materia del verde urbano, un'area pari a 2 milioni mezzo e di metri quadrati nel suo complesso.

A fronte del frazionamento degli incarichi e dei compiti in essere nelle precedenti amministrazioni, l'obiettivo che l'assessore con l'Esecutivo si è dato è quello di riorganizzare la gestione, che attualmente vede coinvolti numerosi soggetti, quali l'Ufficio Verde, Ancona Ambiente, svariate ditte esterne etc in rapporto con vari soggetti istituzionali, ed afferisce a ambiti diversi (oltre al patrimonio del verde generale, a Scuola, Cimiteri, Impianti sportivi...). “Mentre ci impegniamo per raggiungere questo obiettivo di una gestione unificata e perciò più agile ed efficace- sottolinea Berardinelli- abbiamo adottato il criterio delle scelte prioritarie e urgenti: dalla programmazione dei 5 sfalci dell'erba annuali, al potenziamento dell'organico dell'Ufficio Verde (al momento ridotto da 3 a 2 unità per un trasferimento al servizio Scuolabus) assumendo altre 3 persone per organizzare una seconda squadra, composta da 2 operai e un supervisore. Al momento è in atto il quarto stralcio, grazie ad una variazione di bilancio del luglio scorso che ci ha permesso di avere a disposizione 330.000 euro. Per il quinto intervento abbiamo richiesto una successiva variazione pari a circa 175.000 euro In bilancio avevamo trovato fondi sufficienti solo per i primi 3 sfalci, che peraltro lasciavano fuori alcune parti della città, che stiamo recuperando. In totale la spesa sarà pari a 1 milione e mezzo di euro”.

Un capitolato a parte, si diceva, quello che riguarda le scuole , presso le quali agli sfalci va abbinata tassativamente la rimozione dell'erba tagliata. Così come per i cimiteri . Nel ripensare la gestione del Verde l'assessore, supportato dal dirigente Roberto Panariello, sta ragionando in merito ad un bando per l'affido delle rotatorie cittadine , prevedendo una riduzione della spesa grazie alle sponsorizzazioni, e ad un bando per la gestione complessiva degli spazi verdi, che includa finalmente anche il taglio delle siepi che non rientra nel piano sfalci. I parch i – ha spiegato ancora l'assessore Berardinelli- fanno parte del novero del patrimonio del verde e al loro interno va considerata anche la manutenzione delle aree giochi sulle quali interveniamo per manutenzioni ordinarie o straordinarie a seguito delle segnalazioni dei cittadini, indirizzate come le altre all'URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico che svolge un lavoro di cerniera importante e continuativo. “Un problema di non poco conto è quello del personale- sottolinea ancora l'assessore. Abbiamo pochissime persone dedicate e pochi strumenti a disposizione adeguati, servono decespugliatori, mezzi con braccio meccanici etc. Una convenzione è stata fatta per le aree verdi a Brecce Bianche e non si escludono altre in futuro, così come un nuovo lotto per gli orti sociali, al momento attestati a 350 unità, nella convinzione che ci sono moltissimi cittadini idonei e interessati alla cura del verde.