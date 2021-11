Trivelle Zero Marche e "Clima fuori dal fossile", sit-in di protesta e assemblea generale

“Trivelle Zero Marche” e la campagna “Per il clima fuori dal fossile” lanciano due eventi. Il primo, sabato 20 novembre ore 15.30, è un sit-in davanti alla raffineria API. Il secondo, domenica 21 dalle ore 10 alle ore 18.30, riguarda l’assemblea generale della campagna Per il clima fuori dal fossile, al FabLab di Falconara Marittima via del commercio 4.

«Siamo una storia che scriviamo ogni giorno, uno spazio attivo di connessioni e relazioni, un luogo di partecipazione, elaborazione e azione, animato da comitati territoriali, giovani generazioni di attivisti per la giustizia climatica, esperienze storiche dell'ambientalismo insieme a nuove realtà di partecipazione attiva- si legge in una nota- per questo ci siamo riconosciuti come una campagna nazionale, quale misura di un percorso comune che salvaguarda le rispettive autonomie e le concentra verso obiettivi comuni: la messa in questione del sistema e del modo di produzione causa dell'attuale crisi ecologica economica pandemica epocale, e per questo fuori dal fossile; ma anche per il clima , nel prefigurare una giusta e diversa transizione ecologica che verta sul protagonismo dei movimenti per la giustizia sociale e climatica e di quelli insorgenti che rivendicano nuovi diritti e garanzie sul terreno del lavoro. Il futuro è nostro, riprendiamocelo».