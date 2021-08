Pronto lo spazio verde ideato dagli studenti del Savoia Benincasa

Il nuovo spazio (Green Pix) all'interno del parco Montemarino ospita un percorso dedicato che ne facilita l'accesso, tavoli e panchine con ampio spazio per socializzare, un anfiteatro e un campo polifunzionale rinnovato

ANCONA - Sono conclusi i lavori dello spazio verde di via Marini, riqualificato sulla base di un articolato progetto realizzato degli studenti dell'Istituto Superiore Savoia Benincasa, candidato alla terza edizione del Bilancio Partecipato e il più votato online dalla cittadinanza.

Adiacente a quattro plessi scolastici e al servizio del quartiere, il nuovo spazio (Green Pix) all'interno del parco Montemarino ospita un percorso dedicato che ne facilita l'accesso, tavoli e panchine con ampio spazio per socializzare, un anfiteatro e un campo polifunzionale rinnovato. Previste anche la dotazione wi-fi, una nuova illuminazione e altri elementi a corredo. Per il progetto era stato stanziato un contributo pari a 130.000 euro. Non resta ora che vivere al meglio quest'area verde bella e funzionale fortemente voluta dagli studenti che – con l'assist di insegnanti e tecnici comunali- vi hanno dedicato tempo, competenze ed energie.