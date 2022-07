Piante, fiori e pannelli in legno: la Pineta del Passetto è ancora più green

ANCONA – Una piccola, ma interessante opera di riqualificazione e decoro urbano è stata messa in atto in questi giorni dal Comune di Ancona e AnconAmbiente alla Pineta del Passetto con la copertura, attraverso pannelli in legno e abbellimento con l’ausilio di piante e fiori, delle batterie per la raccolta differenziata della spiaggia del Passetto.

“È un luogo dal grande valore simbolico per tutti gli anconetani – ha dichiarato il Presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto – e perfettamente incastonato in un habitat di grande bellezza paesaggistica e ambientale. L’intervento si sposa perfettamente con la pineta in cui è collocato, d’altronde la spiaggia è da sempre frequentatissima e meritava un ingresso che potesse celare all’occhio le batterie che, come è ovvio, sono altresì indispensabili per poter effettuare il corretto servizio di raccolta dei rifiuti differenziati che provengono, proprio, dal litorale sottostante”.