Ripuliamo Ancona, i ragazzi del Leo Club Ancona Riviera del Conero in piazza Malatesta

ANCONA - I ragazzi del Leo Club Ancona Riviera del Conero, con il supporto del Lions Club Ancona Colle Guasco, hanno svolto la pulizia di piazza Enrico Malatesta la mattina di sabato 31 Ottobre. Il piccolo spazio verde, nonostante sia posizionato nel cuore della nostra città, a poca distanza dalla Facoltà di Economia Villa Rey, è stato trovato in profondo stato di incuria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’azienda AnconaAmbiente, in qualità di maggior gestore dei servizi di igiene urbana della provincia di Ancona, ha dotato il Leo Club di tutta l'attrezzatura necessaria a raccogliere mozziconi di sigaretta, tappi di bottiglia, cartacce, piante infestanti e fogliame presenti nell’area verde, e di tutti gli strumenti utili per spazzare il marciapiede e la piazzetta retrostante il parco. I lavori si sono svolti in totale sicurezza, tenendo presente il periodo che stiamo vivendo.