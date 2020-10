"Puliamo il Mondo", famiglie invitate al più grande evento di volontariato ambientale

FALCONARA - Sarà la sponda sinistra dell’Esino, all’estremità sud della spiaggia di Rocca Mare, il luogo scelto per l’edizione 2020 di ‘Puliamo il Mondo’, l’iniziativa di Legambiente che rappresenta l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande evento di volontariato ambientale del mondo.

L’appuntamento è fissato per domenica 4 ottobre alle 9.30 vicino alla stazione di metano in fondo a via Lungomare di Rocca Priora e l’invito del Comune di Falconara è rivolto a bambini e ragazzi di Falconara e alle loro famiglie. Quest’anno, date le difficoltà delle istituzioni scolastiche nell’organizzare le uscite degli studenti, è stato scelto un giorno festivo affinché ogni famiglia possa partecipare in autonomia. Sarà l’occasione per stringere un patto tra bambini, adulti e istituzioni locali, con l’obiettivo di tutelare il territorio. A Falconara l’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Circolo Martin Pescatore di Legambiente e con Marche Multiservizi, che fornirà le attrezzature per la raccolta e si occuperà di smaltire i rifiuti. La manifestazione, in collaborazione anche con il Wwf, è organizzata dal Contratto di fiume Esino in contemporanea a Falconara e Jesi, in entrambi i casi lungo il corso del fiume che attraversa i due territori.