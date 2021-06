Le Marche in treno, tutte le novità per l'estate in viaggio a bordo dei treni regionali

ANCONA - Presentazione pubblica questa mattina, a Palazzo Raffaello, di una serie di novità del trasporto delle Marche ad inizio estate: si arricchiscono di una guida per un tour nelle tante e straordinarie mete turistiche che il territorio offre, di altri due treni Rock, di nuovi servizi, Piceno line e Urbino link, che si aggiungono ai servizi estivi Marche line, Conero link e Fermo link. Inoltre un accordo con le forze dell’ordine sui convogli regionali per garantire sempre maggiore sicurezza tramite l’utilizzo dell’App Board Support.

Ad illustrare le tante proposte, l’assessore regionale ai trasporti Guido Castelli, insieme a Sabrina De Filippis, direttore trasporto regionale di Trenitalia e Marco Bolasco, direttore divisione non fiction di Giunti editore. Presenti anche Fausto del Rosso, direttore regionale di Trenitalia Marche e Francesco Zamichieli, direttore iniziative speciali di Giunti editore. «Vogliamo fare il punto oggi sullo splendido rapporto tra Regione Marche e Trenitalia che si rafforza e si arricchisce di nuovi partner come Giunti Editore – ha rilevato l’assessore ai Trasporti Castelli – Insieme abbiamo concertato una serie di proposte per rilanciare anche l’attrattività turistica contando su un servizio ferroviario di assoluta qualità a favore dei marchigiani e dei turisti. Strategici per un servizio sempre più a misura di cittadino gli altri due nuovi treni Rock di ultima generazione che rientrano nell’accordo con Trenitalia per garantire comodità, comfort, modernità e intermodalità. Così che pendolari e turisti possano trovare nel servizio ferroviario conferma dell’accoglienza del sistema Marche. Abbiamo attivato anche nuovi servizi, Urbino link e Piceno line, che consentono di accedere su gomma da Pesaro ad Urbino, città universale, e ad Ascoli, candidata a capitale della cultura 2024, in maniera sempre più agevole. Un segmento dove la domanda è forte anche dai territori limitrofi. Abbiamo confermato ovviamente gli altri servizi e tutte quelle iniziative che vanno ad aumentare il numero di utenti del trasporto pubblico locale e ad accrescere l’utenza dei collegamenti ferroviari anche interni. Tutto nel rispetto delle norme Covid, in sicurezza, nell’auspicio che la crisi sanitaria abbandoni la morsa».

«Trenitalia – ha aggiunto Sabrina De Filippis - è al centro della filiera del turismo per l'estate 2021. Siamo nel pieno della rivoluzione del Trasporto Regionale con tanti nuovi treni, qualità, integrazione con gli altri servizi, tutto per una mobilità sostenibile. Nelle Marche da oggi sono in circolazione 2 nuovi treni Rock, che portano a 24 i nuovi convogli regionali a disposizione di pendolari e turisti per scoprire dal finestrino del nostro treno le tante bellezze marchigiane».