Linea ferroviaria adriatica, 160 convogli al giorno e 80mila posti a sedere. Frecciarossa in aumento: diventano 28 quelli attivi

ANCONA - Nella nuova offerta invernale di viaggio di Trenitalia per le Marche vengono confermati i 24 Frecciarossa ogni giorno in circolazione tra Milano e la costa Adriatica e vengono trasformati in Frecciarossa i 4 treni della Venezia-Lecce con tappa nelle Marche e in Abruzzo. Salgono così a 28 quelli in circolazione ogni giorno sulla linea Adriatica. La programmazione dell'offerta condivisa con la Regione vede circolare ogni giorno 161 treni per circa 80 mila posti a sedere complessivi. Inoltre, per gli amanti delle due ruote, l'offerta ferroviaria prevede circa 700 posti bici a disposizione ogni giorno a bordo treno, che saliranno a 1.100 dal periodo primaverile, quando torneranno in servizio le carrozze dedicate con 64 posti bici ognuna.

Da domenica 11 dicembre inoltre circoleranno due nuovi treni veloci tra Ancona e Ascoli Piceno. Il collegamento in partenza dalla città dorica alle 19.15 permetterà ai tanti pendolari del pomeriggio di raggiungere San Benedetto del Tronto in soli 45 minuti ed Ascoli Piceno in appena 89 minuti. I pendolari del pomeriggio avranno poi a loro disposizione il secondo nuovo treno veloce, in partenza da Ascoli Piceno alle 18.15 che arriverà ad Ancona alle 20. Per favorire lo shopping e i rientri a casa per le festività invece il 22 e 23 dicembre circoleranno due treni per collegare il capoluogo dorico a Bologna. Confermati infine i servizi combinati 'treno bus' per le città di Urbino, Fermo e per la Politecnica di Ancona.