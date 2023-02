Impianto fotovoltaico sul tetto del parcheggio degli Archi. In arrivo la prima comunità energetica di Ancona

ANCONA - La svolta sostenibile del capoluogo procede la sua marcia verso l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. In particolare sarà il parcheggio degli Archi a sperimentare il primo modello di autosostenibilità in tema di consumo energetico. Infatti il Comune di Ancona, per mezzo del soggetto attuatore Mobilità & Parcheggi, sta per installare sul tetto del parcheggio un impianto fotovoltaico che servirà a coprire il fabbisogno di energia dell’intera struttura. Ma non solo: infatti, vista la vicinanza di altri edifici di proprietà del Comune (le scuole Leonardo Da Vinci e Aporti, e la palestra di Borgo Pio) si è pensato di fare altrettanto in quelle strutture, e quindi creare la prima comunità energetica di Ancona. Le comunità energetiche sono associazioni tra cittadini, pubbliche amministrazioni, commercianti e imprese che si uniscono con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. Si basano sull’accordo dei membri della comunità nel mettere in comune la produzione di ognuno e sulla condivisione dell’energia prodotta per i diversi utilizzi.

I tempi

Per la creazione della comunità energetica è ancora prematuro definire le tempistiche, in quanto si stanno aspettando i decreti attuativi in materia di comunità rinnovabili che dovranno essere emanati dal governo nazionale. «Ma intanto ci portiamo avanti - ha affermato la sindaca Valeria Mancinelli - così da farci trovare pronti quando sarà il momento». Mentre per l’installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto del parcheggio degli Archi ci vorranno circa tre mesi dall’assegnazione dei lavori alla ditta appaltatrice.

L’impianto

Il primo step riguarderà il posizionamento della prima fila di pannelli fotovoltaici sulle pensiline del tetto del parcheggio. L’energia prodotta prevista per il sito di installazione sarà pari a 125mila kWh annui, utili a coprire il circa 65% del consumo attuale. A pieno regime, una volta ultimato l’intero progetto, l’impianto sarà in grado di soddisfare il 100% del fabbisogno energetico del parcheggio. Infatti Il totale dell'impianto, una volta completato, avrà una potenzialità di 450 kWp con una capacità produttiva annua di 540 kWh. ì

La comunità energetica

«Poiché il consumo per tutti gli edifici connessi è di circa 270 kWh – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Paolo Manarini - i rimanenti potranno essere messi a disposizione di potenziali altri consumatori. Per arrivare a questo obiettivo sarà necessario costituire una comunità energetica, che in prima istanza sarà formata da Comune, Mobilità & Parcheggi ed Erap e successivamente potrà essere ampliata agli altri consumatori». «Questa volontà di far partecipare cittadini e attività commerciali – conclude l'assessore all'Ambiente Michele Polenta – è importantissima perché dare energia a prezzi più convenienti inciderebbe in modo positivo anche in termini di qualità dell'aria per la città».