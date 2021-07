La Mobilità Sostenibile sbarca a Gabicce Mare: al via il progetto FRAMESPORT

E’ partita oggi a Gabicce Mare la prima azione pilota del progetto strategico di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia FRAMESPORT, acronimo di “FRAMEwork initiative fostering the sustainable development of Adriatic Small PORTs” con l’inaugurazione di un servizio di trasporto pubblico sostenibile con un Bus Elettrico fra la città e la Marina di Vallugola.

A partire da oggi e per tutti i giorni fino al 04 settembre, Il servizio totalmente gratuito, prevede 4 corse al mattino, a partire dalle 9.30 alle 13.00 e, quattro corse al pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Nel Porto di Vallugola, Svim l’Agenzia di Sviluppo della Regione Marche insieme alla Regione Marche ed il Comune di Gabicce Mare, si sono concentrati sull’ottimizzazione ed implementazione di un’azione eco-friendly di smart mobility, per migliorare i collegamenti del porto di Vallugola, e allo stesso tempo sviluppare modalità di trasporto sostenibile per ridurre i consumi energetici e l'impatto ambientale perfettamente in linea con il progetto finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020. FRAMESPORT con un budget di oltre 7 milioni di euro (l’85% dei quali finanziati dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale - FESR) si propone, infatti, di promuovere lo sviluppo sostenibile dei piccoli Porti dell’Adriatico quali motori della crescita socio-economica delle aree costiere e coinvolge 16 enti italiani e croati come partner ed altri 12 come associati coordinatati da CORILA (Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia) garantendo la completa copertura geografica dell’area costiera adriatica. L’iniziativa prevede la realizzazione di azioni pilota, per testare nuove soluzioni per risolvere i problemi esistenti ed indirizzare i piccoli porti verso una crescita sostenibile, legate a specifici macrotemi: dalla creazione di applicazioni ICT e di servizi correlati, alla pianificazione del territorio, la protezione dell’ambiente e lo sviluppo delle potenzialità dei piccoli porti in termini di business.

«Siamo felici di essere stati inseriti nel Progetto europeo Italia-Croazia “Framesport” – ha dichiarato il Sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi – che ha come obiettivo la valorizzazione di un luogo incantevole quale il Porto Turistico di Vallugola. Insieme a Numana, Gabicce ottiene un riconoscimento importante, che ci permettono di far conoscere ai turisti nazionali ed internazionali un approdo, unico nel suo genere, inserito nel contesto del meraviglioso Parco Naturale del San Bartolo. Attraverso questo progetto, abbiamo deciso di puntare su un servizio sperimentale di mobilità sostenibile, che prevede l’utilizzo di un mini-bus elettrico, che partendo dal Porto di Vallugola, permetterà ai fruitori del porto e non solo, di conoscere Gabicce Monte e Gabicce Mare. Il servizio sarà attivo fino a fine Agosto, ed essendo un progetto sperimentale, lo stesso sarà completamente gratuito. Il servizio prevede delle corse sia il mattino che di pomeriggio e più precisamente 4 corse al mattino, dalle 9.30 alle 13.00 e quattro corse al pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Un tassello importante che va a completare la nostra offerta turistica, nel segno del rispetto dell’ambiente, cui si aggiunge un ulteriore servizio di accoglienza e promozione turistica, in quanto questa Amministrazione ha deciso di attivare un servizio di trasporto turistico serale, dalle 20.30 alle 23.40, sempre attraverso l’utilizzo di un bus elettrico, che porterà i turisti e non solo nel centro cittadino, gratuitamente, da Piazzale del Turismo, in Via Veneto e sul Lungo Porto in modo da ridurre al minimo l’utilizzo di mezzi inquinanti. Voglio ringraziare l’Amministratore Unico della Svim, Gianluca Carrabs, e tutto lo staff e la Regione Marche, che ci hanno scelto quali partner di questo importante progetto. Ringrazio altresì la società Mediterranea, gestore del Porto di Vallugola, che insieme a noi, ha creduto nel progetto e tutti gli stakeholder interessati e coinvolti e la società City Red Bus di Bologna. Ringrazio infine il Lions Club di Gabicce Mare che sosterrà questo servizio, proprio perché una delle mission del club è proprio quello di stimolare e valorizzare la tutela dell’ambiente attraverso l’utilizzo di mezzi completamente green a zero emissioni. Con questa azione concreta la nostra intenzione è di valorizzare ancor di più, il nostro Porto, il nostro Parco, la nostra neo nata Riviera del San Bartolo».