Ciclabile di via Mattei, sarà possibile raggiungerla dalla stazione: «Segnale di cambiamento»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

La Fiab Ancona Conero è molto soddisfatta per la realizzazione della pista ciclabile in sede propria che l'Amministrazione Comunale sta realizzando lungo via Mattei.

L'infrastruttura “leggera” dipinta di rosso, come di prassi siamo abituati a vedere nelle città europee, è molto di più di una semplice ciclabile. In quel tratto di strada hanno sede alcuni dei cantieri navali più importanti d'Italia e dare la possibilità ai dipendenti di queste società di arrivare a lavoro in bicicletta (bike to work) è un segnale forte, di cambiamento, ed inoltre si riducono le auto parcheggiate lungo la via. Via Mattei è inoltre la strada di accesso da parte di milioni di transiti europei che il nostro porto vede ogni anno e sicuramente una ciclabile così ben visibile è di gran lustro per la città. In ultimo ma non meno importante, anzi forse per i cittadini anconetani è l'aspetto più interessante, è il collegamento con Marina Dorica. Finalmente dopo anni di “isolamento”, (salvo collegamento con auto), si può arrivare al porticciolo turistico in bicicletta e godere di una zona ormai entrata nel cuore di tutti. La ciclabile al momento è in fase di ultimazione di lavori. E' possibile raggiungerla dalla stazione ferroviaria, percorrendo il sottopasso del binario 1 ovest.

E' in fase progettuale invece il tratto finale che la collega alla ciclabile di Via Marconi. Sta prendendo quindi forma la visione di BICIPOLITANA di Ancona di cui il capoluogo ha tanto bisogno per permettere una mobilità dolce e sostenibile in tutti i sensi. Una richiesta che viene dal basso, dai tanti cittadini che chiedono infrastrutture ciclabili, ma anche richiesta dall'alto con la possibilità di utilizzare le risorse ingenti del Recovery plan.