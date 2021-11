Corinaldo, il Comune acquista nuovi mezzi per l'igiene urbana

Proseguono gli investimenti dell’Amministrazione Comunale per l’implementazione del proprio parco macchine. Dopo la dismissione di alcuni mezzi ormai datati e la presa in carico del Comune del servizio di igiene urbana ad opera di personale dipendente, si sono resi necessari alcuni nuovi acquisti finalizzati al miglioramento di alcune specifiche lavorazioni e all’implementazione di alcune attrezzature.

Due sono i nuovi mezzi dati in dotazione alla squadra esterna, uno dei quali dotato di apposito sistema per la raccolta delle foglie, e un nuovo spargisale che, in previsione del periodo invernale, potrà contribuire a un più efficace intervento sulle strade in caso di gelo. «Abbiamo la fortuna di avere una squadra esterna preparata e attenta, che unita al resto della macchina comunale forma una risorsa importantissima per un’Amministrazione Comunale. La scelta fatta anni fa di investire su interventi svolti ad opera del personale dipendente invece che esterno, ci sta portando risultati sempre più soddisfacenti e per continuare a raggiungerli occorre non solo continuare ad investire sulla formazione del personale ma anche sulle dotazioni messe a loro disposizione», la riflessione all’unisono del sindaco di Corinaldo, Matteo Principi e dell’assessore ai Lavori pubblici, Lucia Giraldi.