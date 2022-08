Per i lavoratori e turisti del porto è a disposizione un nuovo bus completamente elettrico

ANCONA - Un nuovo bus, completamente elettrico, grazie alla collaborazione tra Comune e Conerobus dal 1 agosto è a disposizione gratuita dei lavoratori portuali e dei turisti delle crociere che dal porto devono raggiungere la città.

«Il mezzo – ricorda l'assessore alla Mobilità Ida Simonella - era stato acquisito dal Comune nei mesi scorsi grazie ai fondi europei Iti Waterfront 3,0 e al bando statale Mobilattiva, insieme con quello già in servizio tra la Stazione centrale e l'ospedale di Torrette. Questo bus in particolare, dunque, doveva essere utilizzato negli scambi porto-città e quindi andrà a potenziare i servizi per i cantieri, ma anche quelli alle crociere, ed è strategico soprattutto in questo anno di ripresa. La stagione era cominciata con molte incertezze dovute alle regole di sicurezza Covid, ma fortunatamente abbiamo constatato che le crociere stanno funzionando bene e c'è molta domanda: moltissimi turisti vogliono arrivare in centro per visitare liberamente Ancona. Accoglierli con un bus elettrico è anche un ottimo biglietto da visita, che presenta una città sostenibile e attenta all'ambiente oltre che bella e interessante».

I passeggeri potranno utilizzarlo se sono in viaggio su navi o traghetti attraccati in porto e devono raggiungere la città o viceversa, oppure se devono raggiungere o lasciare il posto di lavoro in area portuale. Si potrà dunque salire a bordo solo con titolo di imbarco, oppure badge per l’accesso al lavoro in porto. La nuova linea, la 12 V, offre quindici corse giornaliere tra piazza Ugo Bassi e la Stazione, il parcheggio di scambio degli Archi, Fincantieri, i moli di via da Chio, la biglietteria imbarchi e l'area produttiva di via Mattei, e si aggiunge alle altre linee già attive. Il servizio è disponibile nei giorni feriali e prefestivi.